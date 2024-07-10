У Норвегії можуть обмежити продаж нерухомості іноземцям через дії Росії

Норвезький уряд розгляне можливість заборони купівлі нерухомості для іноземців без дозволу Міністерства оборони - за аналогією з Фінляндією.

Про це в інтерв'ю телеканалу TV2 сказала міністерка юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мель, уряд працює над "створенням системи попереднього погодження купівлі-продажу, наприклад для людей з-за меж Європи".

"Це означає, що ці люди повинні подати заявку і отримати схвалення, якщо вони хочуть купити нерухомість в Норвегії", - пояснює вона.

Заява норвезької міністерки пролунала після розслідування шведських та норвезьких ЗМІ навесні цього року. Тоді з'ясувалось, що військові обох країн орендували під час спільних навчань котеджі на півночі Норвегії, що належать росіянам.

Служба безпеки поліції Норвегії раніше цього року також попереджала, що росіяни купують стратегічно розташовані об'єкти нерухомості. У країні наразі немає механізму перевірки даних про покупців.

У Фінляндії з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони. Цього року уряд країни ініціював законопроєкт, який заборонить купівлю для громадян Росії.