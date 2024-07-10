Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Норвегії можуть обмежити продаж нерухомості іноземцям через дії Росії

 

Норвезький уряд розгляне можливість заборони купівлі нерухомості для іноземців без дозволу Міністерства оборони - за аналогією з Фінляндією.

Про це в інтерв'ю телеканалу TV2 сказала міністерка юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мель, уряд працює над "створенням системи попереднього погодження купівлі-продажу, наприклад для людей з-за меж Європи".

"Це означає, що ці люди повинні подати заявку і отримати схвалення, якщо вони хочуть купити нерухомість в Норвегії", - пояснює вона.

Заява норвезької міністерки пролунала після розслідування шведських та норвезьких ЗМІ навесні цього року. Тоді з'ясувалось, що військові обох країн орендували під час спільних навчань котеджі на півночі Норвегії, що належать росіянам.

Служба безпеки поліції Норвегії раніше цього року також попереджала, що росіяни купують стратегічно розташовані об'єкти нерухомості. У країні наразі немає механізму перевірки даних про покупців.

У Фінляндії з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони. Цього року уряд країни ініціював законопроєкт, який заборонить купівлю для громадян Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес