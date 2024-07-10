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Перший російський мільярдер перенесе виробництво з Росії у Китай через санкції, – Reuters
09:53 10.07.2024 |
Компанія "Норнікель" російського мільярдера Володимира Потаніна веде переговори з китайською корпорацією China Copper про створення спільного підприємства, що дозволить російському гірничодобувному гіганту перенести всі свої потужності з виплавки міді до Китаю.
Якщо ці переговори завершаться успішно, це означатиме вихід першого вітчизняного підприємства з Росії після того, як США та Велика Британія заборонили західним біржам металів продавати російські алюміній, мідь і нікель, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Це також означатиме, що мідь "Норнікелю" вироблятиметься в країні, яка є найбільшим її споживачем.
У квітні власник "Норнікеля" Володимир Потанін розповідав про плани закрити свій мідний завод у РФ і побудувати новий у Китаї з неназваним партнером.
За даними джерел агентства, керівництво компанії China Copper, що належить найбільшому в світі виробнику алюмінію Chinalco, вже відвідало Москву, щоб обговорити створення спільного підприємства. Водночас деталі угоди та структура інвестицій все ще обговорюються.
Один із співрозмовників уточнив, що остаточне рішення про створення спільного підприємства планують ухвалити протягом наступних кількох місяців, вироблена ним продукція, найімовірніше, споживатиметься у самому Китаї. Минулого року Китай спожив більше половини світового виробництва міді, яка використовується в енергетиці та будівництві.
Як повідомлялося, з 13 квітня 2024 року Мінфін США заборонив постачати в країну алюміній, мідь та нікель російського походження. Крім цього, нові заходи забороняють глобальним біржам торгувати цими металами.
Водночас один із найбільших виробників міді в Росії - підсанкційна "Русская медная компания" (РМК) - і китайські фірми уникали податків і обходили санкції, торгуючи новою мідною катанкою, замаскованою під брухт, писало Reuters.
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