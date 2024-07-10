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У Росії почали додавати заборонений «м'ясний клей» у продукти для збільшення об'єму
23:48 09.07.2024 |
Російські підприємства почали масово додавати до продуктів заборонену добавку трансглютаміназу, відому як "м'ясний клей". Так, 2023 року було виявлено 25 випадків її використання - удвічі більше, ніж 2022 року. За перші шість місяців цього року трансглютаміназу виявили вже в 28 пробах.
Відповідну інформацію з'ясував Росспоживнагляд, передає The Moscow Times.
Добавка модифікує структуру білків і застосовується збільшення об'єму продукту. Також вона дозволяє у 10 разів скоротити виробничий цикл та заощадити на природних заквасках.
Найчастіше добавку використовували для виробництва ковбаси, сосисок та сиру. Також її знаходили у продуктах переробки м'яса птиці та дитячому харчуванні.
Мікробна трансглютаміназа не може законно застосовуватися в харчовій промисловості, оскільки цей фермент заборонений в Росії з 2020 року. Також її не можна використати на території Євразійського економічного союзу. При цьому оборот добавки не обмежений - вона знаходиться у вільному продажу.
Як зазначається, вживання продуктів з "м'ясним клеєм" становить загрозу здоров'ю людини. Зокрема, трансглютаміназа підвищує ризик бактеріального зараження та хвороб харчового походження. Особливо небезпечна вона для людей із ослабленою імунною системою, харчовою алергією, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, чутливістю до глютену або целіакією. Крім того, високий рівень споживання обробленого м'яса підвищує ризик розвитку раку товстої кишки та серцево-судинних захворювань.
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