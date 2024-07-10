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Держдума схвалила в другому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії Росії
23:40 09.07.2024 |
Держдума РФ схвалила в першому читанні пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що проєкт вводить п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб. Очікується, що його ухвалять влітку, а зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.
Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн руб - суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн руб) і більш ніж утричі - його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн руб).
У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток - з 20% до 25%.
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