Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: Саудівська Аравія непублічно застерегла G7 від конфіскації російських активів
23:33 09.07.2024 |
Саудівська Аравія на початку цього року в приватному порядку натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо країни G7 вирішать арештувати майже $300 млрд із заморожених активів Росії.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким колегам із G7 про свою опозицію до цієї ідеї, яка мала на меті підтримати Україну, а одна особа описала це як приховану загрозу. Там особливо згадали борг, виданий французьким казначейством.
Вкладення Саудівської Аравії в євро та французькі облігації можуть сягати десятків мільярдів євро. Продаж цього обсягу, найімовірніше, не мав би суттєвого значення, але за Саудівською Аравією могли б потягнутися інші країни.
Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 виступили з пропозицією, яка не передбачає конфіскацію активів.
За словами джерел, незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів - побоюючись, що захоплення створить прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти інших країн - чи з солідарності з Росією.
Втім, не виключено, що Саудівська Аравія просто блефувала - для країн Перської затоки не так багато надійних альтернатив, якими можна було б замінити долар і євро.
Як повідомлялося, 13 червня лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.
Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
ТОП-НОВИНИ
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|Серед демократів-конгресменів більшість не виступили проти участі Байдена у виборах
|Держдума схвалила в другому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії Росії
|Bloomberg: Саудівська Аравія непублічно застерегла G7 від конфіскації російських активів
|Столтенберг: На саміті НАТО спробують виробити стратегію щодо Китаю
|Дев'ять держав Балтійського регіону планують спільно купувати морські міни
|Японія передала Україні дві машини для механізованого розмінування
Бізнес
|Створено найточніший на планеті атомний годинник, який втрачатиме секунду кожні 30 мільярдів років
|Copilot тепер може керувати вашим Android-смартфоном через ПК з Windows 11
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
|YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос
|Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
|BMW представив четверте покоління кросовера X3