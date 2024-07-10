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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Саудівська Аравія непублічно застерегла G7 від конфіскації російських активів

 

Саудівська Аравія на початку цього року в приватному порядку натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо країни G7 вирішать арештувати майже $300 млрд із заморожених активів Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким колегам із G7 про свою опозицію до цієї ідеї, яка мала на меті підтримати Україну, а одна особа описала це як приховану загрозу. Там особливо згадали борг, виданий французьким казначейством.

Вкладення Саудівської Аравії в євро та французькі облігації можуть сягати десятків мільярдів євро. Продаж цього обсягу, найімовірніше, не мав би суттєвого значення, але за Саудівською Аравією могли б потягнутися інші країни.

Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 виступили з пропозицією, яка не передбачає конфіскацію активів.

За словами джерел, незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів - побоюючись, що захоплення створить прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти інших країн - чи з солідарності з Росією.

Втім, не виключено, що Саудівська Аравія просто блефувала - для країн Перської затоки не так багато надійних альтернатив, якими можна було б замінити долар і євро.

Як повідомлялося, 13 червня лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.

Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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