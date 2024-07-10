Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В уряді Австрії перевірять можливість розірвання контракту з «Газпромом»

 

Міністерство захисту клімату Австрії створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом" - який продовжили у 2018 році до 2040-го - та визначити, чи можна його достроково припинити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Як пояснила австрійська міністерка клімату Леонор Гевесслер, комісія має розслідувати, чи існує спосіб вийти з контракту з "Газпромом" та проаналізує політичні обставини продовження дії контракту у 2018 році.

Комісію очолять колишній голова Верховного суду Ірмгард Грісс та професор Андреас Клетечка. Перші результати мають бути відомі восени, а остаточний звіт - до кінця року.

За словами Гевесслер, "продовження контракту у 2018 році було помилкою", а його зміст досі відомий лише OMV, позаяк це приватна компанія. У межах розслідування окремі члени комісії зможуть отримати доступ до тексту домовленості з "Газпромом".

Контракт між OMV і "Газпромом" продовжили на дванадцять років - з 2028 по 2040 рік - у присутності тодішнього канцлера Австрії Себастьяна Курца і Владіміра Путіна. Публічно відомо лише, що OMV зобов'язана платити "Газпрому" за поставлений газ, навіть якщо він їй не потрібен.

OMV була першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з тоді ще Радянським Союзом у 1968 році. Австрія досі залежна від цих поставок і у травні імпортувала 90% газу з Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес