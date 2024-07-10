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АНАЛІТИКА

Захарова скаженіє через заборону російської пропаганди в Чорногорії

 

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова пообіцяла відповідь на "русофобію" Чорногорії, яка заблокувала в себе підсанкційні пропагандистські ЗМІ Росії.

Коментар Захарової розмістили на вебсторінці російського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

На думку речниці зовнішньополітичної установи Росії, дії Чорногорії - це "ворожий акт неприкритої цензури", тому що країна хоче "вислужитися перед єесівським Брюсселем у надії на заповітний прогрес на "євродоріжці".

"На догоду русофобському трансатлантичному порядку денному там готові продовжувати курс на підрив демократичних основ свого суспільства і держави, позбавляти власних громадян права на доступ до інформації", - лементує вона.

Захарова пообіцяла, що "недружні дії" Чорногорії не залишаться без "відповіді".

Уряд Чорногорії раніше запровадив міжнародні обмежувальні заходи, визначені рішеннями Ради ЄС щодо російських медіа.

Під забороною опинилися Sputnik та його арабомовна версія, низка філій RT, що мовлять європейськими та арабською мовами, "РТР/РТР Планета", "Россия 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал", Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook, "Катехон".

У межах останніх санкцій ЄС під забороною опинилися російські "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета". Росія у відповідь запровадила. обмеження на мовлення для 81 європейського ЗМІ.

У Єврокомісії назвали це рішення Москви повністю необґрунтованим і політично вмотивованим.

 

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