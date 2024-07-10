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АНАЛІТИКА

Гарріс і Клінтон мають кращі шанси перемогти Трампа у разі зняття Байдена

 

Провідна соціологічна компанія Демократичної партії провела нове опитування, згідно з яким президент Джо Байден ризикує програти вибори кандидату від республіканців Дональду Трампу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення фірми Bendixen & Amandi, віцепрезидентка Камала Гарріс випереджає Трампа на один відсотковий пункт - 42% проти 41%.

Водночас ексдержсекретар США та його колишня суперниця на президентських виборах Гілларі Клінтон випереджає Трампа на два відсоткових пункти - 43% проти 41%.

Дослідження також виявило, що якщо кандидаткою в віцепрезиденти разом із Клінтон йде Гарріс, вони перемагають Трампа на три відсоткових пункти.

Лише 33% респондентів сказали, що Байден повинен залишатися кандидатом від Демократичної партії, проти 52%, які вважають, що він має зійти з перегонів.

Наразі опитування показало, що Байден відстає від Трампа з різницею в один відсотковий пункт - 42% проти 43%.

З 86% потенційних виборців, які дивилися дебати повністю або частково, лише 29% сказали, що нинішній президент має розумові здібності та фізичну витривалість, щоб працювати ще один чотирирічний термін, порівняно з 61%, які сказали, що він не має таких здібностей.

Напередодні ЗМІ дізналися, що до Білого дому цьогоріч приходив фахівець-невролог та щонайменш одного разу мав зустріч з лікарем президента Джо Байдена, однак у Білому домі заявили, що президент проходив такий огляд лиш у рамках щорічного медогляду.

8 липня Байден знову запевнив донорів кампанії, що не зніметься з виборів, та запропонував більше не повертатись до невдалих дебатів та зосередити зусилля на перемозі.

Також Байден надіслав листа демократам Конгресу США, заявивши про наміри залишити свою кандидатуру на виборах попри публічний спротив кількох конгресменів.
Ключові теги: США
 

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