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Моді вмовив Путіна забрати з України найманців РФ з Індії
15:58 09.07.2024 |
Громадяни Індії, які підписали контракти з міністерством оборони РФ і зараз беруть участь у війні Росії проти України, будуть звільнені та зможуть повернутися додому, повідомляє у вівторок, 9 липня, індійський телеканал NDTV із посиланням на джерела.
За його даними, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває в Москві з дводенним офіційним візитом, порушив це питання в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, після чого той ухвалив відповідне рішення.
У лютому цього року влада Індії заявила, що намагається повернути додому 20 громадян, які опинилися на війні в Україні. У березні семеро індійців записали відеозвернення, в якому заявили, що їх заманили в російську армію обманом. У травні Центральне бюро розслідувань Індії заявило про арешт чотирьох осіб, підозрюваних в участі у великій мережі торгівлі людьми, члени якої вербували молодих чоловіків для роботи в Росії, де їх після приїзду змушували підписувати контракти з міноборони РФ.
За даними міжнародної агенції Reuters, раніше індійські джерела казали про близько 100 громадян Індії, які підписали контракти з міноборони РФ. За інформацією агентства, в Україні вже загинули двоє з завербованих індійців, їхні тіла залишилися на полі бою.
Моді закликав Путіна припинити війну проти України
Як пише NDTV, на зустрічі з Путіним Моді також прямо закликав його припинити війну проти України, бо рішення не можна знайти на полі бою.
"Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - нібито сказав він Путіну під час вечері.
Це перший візит Моді в Росію з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
Зеленський розчарований обіймами Моді з Путіним
Візит Моді в Москву розпочався в день руйнівного та смертоносного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування діями прем'єра Індії, не називаючи того прямо на ім'я.
"Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав він у соціальній мережі Х.
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