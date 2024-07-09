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АНАЛІТИКА

Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

 

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив санкційні списки проти Росії, додавши туди ще 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз департаменту.

Зазначається, що у такий спосіб Швейцарія приєднується до нових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України.

«У відповідь на військову агресію Росії проти України, що триває, та постійні акти дестабілізації, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках чотирнадцятого пакету санкцій. Зі свого боку, EAER має накласти санкції в межах своєї юрисдикції на ще 69 фізичних та 86 юридичних осіб», - йдеться у заяві.

Зміни набудуть чинності з 18:00 за місцевим часом у вівторок, 9 липня.

Нові санкції здебільшого спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил та судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. До організацій, що потрапили під санкції, входять, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії фінансового та торговельного секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.

Також EAER наклав заборону на рекламу чотирьох російських ЗМІ - пропагандистського Voice of Europe, держагентства РИА Новости, а також «Известий» та «Российской газеты» - «через безперервні пропагандистські та дезінформаційні кампанії з боку Росії».

Однак, на відміну від заходів ЄС, ці росЗМІ не підпадають під заборону мовлення у Швейцарії. «Хоча ці канали використовуються для цілеспрямованого поширення російської пропаганди та дезінформації, Федеральна рада все ж вважає, що ефективніше протидіяти неправдивим і шкідливим заявам фактами, а не забороняти їх», - пояснили в EAER.

Загалом до списку санкцій потрапили понад 2200 фізичних та юридичних осіб, що відповідає вимогам ЄС.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року в рамках дев'ятого пакета антиросійських санкцій ЄС ініціював зупинення ліцензій на мовлення в Європі російських каналів НТВ/НТВ "Мир", "Росія-1", РЕН-ТВ та Першого каналу.

На засіданні 15 травня у Брюсселі посли країн Євросоюзу затвердили нові санкції, спрямовані на протидію російській пропаганді.
 

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