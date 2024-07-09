Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія подала позов на EUR400 млн до «Газпрому» через припинення поставок газу

 

Болгарський державний газовий дистриб'ютор Bulgargaz подав позов до "Газпрому" про відшкодування збитків на EUR400 млн у зв'язку з припиненням поставок газу в 2022 році, повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на повідомлення компанії.

Позов було подано в понеділок до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті в Парижі.

Раніше в травні болгарська сторона оголосила про намір отримати компенсацію від ТОВ "Газпром експорт" безпосередньо, а якщо переговори будуть безуспішними, то буде подано позов до арбітражу.

Як повідомлялося, 31 березня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу". Відповідно до документа оплата трубопровідного газу, що постачається після 1 квітня визначеним в указі зарубіжним контрагентам, має здійснюватися виключно в рублях. Для цього в Газпромбанку для іноземних покупців відкривають спеціальні рублеві та валютні рахунки типу "К". Іноземний покупець платить за газ у валюті контракту, ГПБ конвертує її в рублі та переказує їх "Газпрому". Саме в цей момент зобов'язання з оплати природного ресурсу вважається виконаним. Якщо умова не виконана - поставки припиняються.

Софія однією з перших відмовилася від нової системи. На думку "Булгаргазу", "новий двоетапний порядок оплати, запропонований РФ, створює значні ризики для Болгарії, зокрема щодо здійснення платежів без отримання будь-яких поставок газу з російської сторони".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес