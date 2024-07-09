Китай відкликав два модулі Арктик LNG 2 за кілька днів до доставлення: злякався санкцій

Китай вирішив повернути обладнання, відправлене на найбільший російський газовий проєкт Арктик LNG-2. Про це із посиланням на джерело повідомляє видання gCaptain.

За кілька днів до прибуття модулів до Білокам'янки Мурманської області РФ, де розташований центр із будівництва великотоннажних морських споруд Новатеку, китайське судно розвернулося і вирушило назад.

Судно, яке доставляло обладнання до Мурманської області, було в дорозі, коли компанія-виробник Wison New Energies два тижні тому оголосила, що повністю згортає роботу з Росією. Суднобудівний завод Zhoushan, який виконував підряди для Арктик LNG-2, виставили на продаж.

Судно пройшло більшу частину маршруту, включно з Південно-Китайським морем, Індійським океаном і більшою частиною Атлантичного океану, а протягом червня курсувало біля Фарерських островів, доки не взяло курс на Гібралтар.

Загалом компанія випустила для Арктик LNG-2 більш ніж десять установок. Крім двох відправлених, ще дві готові залишилися в Чжоушані.

Невідомо, хто ухвалив рішення про повернення модулів: Wison чи власник судна, компанія Hainan Smiling Angel Shipping, зазначає gCaptain. Але відмова від постачання Новатеку та повернення корабля до Китаю - "єдине пояснення, тому що я на 100% впевнений, що Новатек хоче отримати ці установки якнайшвидше", сказав виданню представник галузі, знайомий із діяльністю російської компанії.

Інше джерело на верфі Wison у Чжоушані припустило, що Новатек побоявся потрапляння китайських виробників і судноплавних компаній під санкції США і вирішив відкласти доставлення будь-яких установок для третьої черги Арктик LNG-2.

Арктик LNG-2 не може розпочати постачання газу та був змушений зупинити видобуток, писало раніше видання WSJ. Для транспортування Новатеку потрібні спеціалізовані судна, купити чи побудувати які через санкції неможливо.