Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туапсинський НПЗ відновив переробку нафти

 

Туапсинський НПЗ «роснєфті» 1 липня відновив переробку нафти після півторамісячного простою, повідомили Reuters три джерела в галузі.

За їхніми даними, завод за перші три дні липня переробив майже 90 000 т нафти.

Переробку нафти на туапсинському НПЗ було зупинено після пожежі на території заводу вранці 17 травня внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів.

Пізніше джерела Reuters повідомляли, що первинна установка АВТ-12 не зазнала пошкоджень і може відновити роботу, проте виробництво на заводі зупинено через низьку маржинальність випуску нафтопродуктів.

Туапсинський НПЗ з єдиною установкою первинної переробки нафти АВТ-12 потужністю 12 млн т на рік - експортноорієнтований, випускає нафту, мазут, вакуумний газойль і дизпаливо зі вмістом сірки 0,7%, при цьому не виробляє автобензини й низькосірчисте дизпаливо.

За січень-грудень 2023 року туапсинський НПЗ переробив 9,3 млн т нафти, виробив 3,3 млн т дизпалива та 3,1 млн т мазуту.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес