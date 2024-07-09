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Туапсинський НПЗ відновив переробку нафти
12:16 09.07.2024 |
Туапсинський НПЗ «роснєфті» 1 липня відновив переробку нафти після півторамісячного простою, повідомили Reuters три джерела в галузі.
За їхніми даними, завод за перші три дні липня переробив майже 90 000 т нафти.
Переробку нафти на туапсинському НПЗ було зупинено після пожежі на території заводу вранці 17 травня внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів.
Пізніше джерела Reuters повідомляли, що первинна установка АВТ-12 не зазнала пошкоджень і може відновити роботу, проте виробництво на заводі зупинено через низьку маржинальність випуску нафтопродуктів.
Туапсинський НПЗ з єдиною установкою первинної переробки нафти АВТ-12 потужністю 12 млн т на рік - експортноорієнтований, випускає нафту, мазут, вакуумний газойль і дизпаливо зі вмістом сірки 0,7%, при цьому не виробляє автобензини й низькосірчисте дизпаливо.
За січень-грудень 2023 року туапсинський НПЗ переробив 9,3 млн т нафти, виробив 3,3 млн т дизпалива та 3,1 млн т мазуту.
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