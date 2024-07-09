Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім

Обрання нового президента в Ірані не матиме жодного впливу на відносини Вашингтона і Тегерана, переговорів про відновлення ядерної угоди не буде, заявили в понеділок у Білому домі.

"Ні", - сказав радник президента США Джон Кірбі, відповідаючи на запитання, чи змінять результати іранських виборів відносини двох країн.

"Ми не в тій ситуації, коли ми можемо повернутися за стіл переговорів", - додав він.

Як причини він навів, зокрема, те, що, за його словами, Іран підтримує такі угруповання, як ХАМАС і "Хезболла", які в США визнали терористичними.

Минулої п'ятниці в Ірані відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу на ньому здобув Масуд Пезешкіан.

Пезешкіан був єдиним кандидатом-реформістом на виборах. Він виступає за відновлення ядерної угоди, заявляючи, що Ірану необхідно налагодити діалог з країнами Заходу, і вибудовування відносин Тегерана з Вашингтоном.