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Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім
12:07 09.07.2024 |
Обрання нового президента в Ірані не матиме жодного впливу на відносини Вашингтона і Тегерана, переговорів про відновлення ядерної угоди не буде, заявили в понеділок у Білому домі.
"Ні", - сказав радник президента США Джон Кірбі, відповідаючи на запитання, чи змінять результати іранських виборів відносини двох країн.
"Ми не в тій ситуації, коли ми можемо повернутися за стіл переговорів", - додав він.
Як причини він навів, зокрема, те, що, за його словами, Іран підтримує такі угруповання, як ХАМАС і "Хезболла", які в США визнали терористичними.
Минулої п'ятниці в Ірані відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу на ньому здобув Масуд Пезешкіан.
Пезешкіан був єдиним кандидатом-реформістом на виборах. Він виступає за відновлення ядерної угоди, заявляючи, що Ірану необхідно налагодити діалог з країнами Заходу, і вибудовування відносин Тегерана з Вашингтоном.
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