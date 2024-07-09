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ЄС заморозив 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії
11:46 09.07.2024 |
Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії, на тлі антизахідного розвороту грузинської влади.
Про це, як пише "Європейська правда", розповів журналістам посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський, його слова наводить видання SOVA.
Посол відзначив, що відповідне рішення ухвалили лідери ЄС.
"Що стосується співробітництва у сфері безпеки та оборони, на жаль, ми змушені повідомити вам, що лідери також вирішили заморозити гроші, які були виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF). Наразі гроші, які ми планували передати Міністерству оборони, а це 30 мільйонів євро, заморожені", - зауважив Герчинський.
Він додав, що це тільки перший крок, будуть й інші кроки.
"Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство і засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі", - сказав посол.
Нагадаємо, саміт лідерів ЄС у червні заявив, що нинішній курс грузинської влади ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу.
Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.
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