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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Проти Ле Пен почали розслідування через фінансування на виборах-2022

 

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Марін Ле Пен на президентських виборах 2022 року.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, розслідування підозр у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії Марін Ле Пен на президентських виборах 2022 року було розпочато зовсім недавно.

Це рішення ухвалили після квітневого звіту Національної комісії з контролю за виборчими кампаніями та політичними фінансами (CNCCFP).

Під час кожних виборів кандидатам заборонено перевищувати ліміт витрат, встановлений законом. CNCCFP перевіряє виборчі рахунки кожного кандидата на предмет дотримання встановлених лімітів.

Якщо кандидати дотримувалися правил, держава відшкодовує частину їхніх витрат на передвиборчу кампанію. Але якщо кандидати не дотримуються правил, CNCCFP може зменшити суму відшкодування, надану державою, і, за необхідності, передати справу для розслідування.

Саме на цій підставі CNCCFP надіслала офіційне повідомлення прокуратурі Парижа щодо виборчого рахунку Марін Ле Пен на президентських виборах 2022 року.
Кілька тижнів тому комісія відзначила, що вона "досить часто" повідомляла прокуратурі, зокрема прокуратурі Парижа, про факти, які можуть становити кримінальні злочини.

За інформацією телеканалу, комісія надіслала повідомлення прокуратурі Парижа і щодо інших кандидатів.

Нагадаємо, на нещодавніх виборах до парламенту ультраправа партія Марін Ле Пен опинилася на третьому місці, тоді як офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку.

Ле Пен вважає, що перемога її політсили "лише відклалася".
 

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