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Доходи банків цьогоріч зросли на 27%: десятка найбільш прибуткових
10:37 09.07.2024 |
67,97 млрд грн прибутку після оподаткування заробили українські банки за перші п'ять місяців 2024 року. Це на 27% більше, ніж за той самий період минулоріч.
Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.
Згідно з повідомленням, за цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток. Це у 1,6 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.
Із 63 банків лише 7 отримали збитки - 131,83 млн грн.
До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних банки, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних банки.
Загалом їх прибуток складає 85% від загального прибутку всіх українських банків. Третину загального прибутку припадає на Приватбанк.
Згідно з дослідженням, найбільший приріст прибутку у МТБ банку - у 13,6 разів.
Лідером серед банків з іноземним капіталом став Райффайзен банк: майже 4 млрд грн прибутку. Це на 22% більше порівняно з відповідним періодом минулоріч.
Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в 1,5 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Це на 7% більше ніж минулоріч.
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