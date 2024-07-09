Доходи банків цьогоріч зросли на 27%: десятка найбільш прибуткових

67,97 млрд грн прибутку після оподаткування заробили українські банки за перші п'ять місяців 2024 року. Це на 27% більше, ніж за той самий період минулоріч.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Згідно з повідомленням, за цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток. Це у 1,6 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Із 63 банків лише 7 отримали збитки - 131,83 млн грн.

До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних банки, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних банки.

Загалом їх прибуток складає 85% від загального прибутку всіх українських банків. Третину загального прибутку припадає на Приватбанк.

Згідно з дослідженням, найбільший приріст прибутку у МТБ банку - у 13,6 разів.

Лідером серед банків з іноземним капіталом став Райффайзен банк: майже 4 млрд грн прибутку. Це на 22% більше порівняно з відповідним періодом минулоріч.

Банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в 1,5 рази більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Це на 7% більше ніж минулоріч.