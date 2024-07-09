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Опонент Орбана засудив атаку РФ на «Охматдит»", поки угорський прем'єр мовчить
10:28 09.07.2024 |
Угорська опозиційна партія "Тиса" та її лідер Петер Мадяр засудили російський ракетний удар по Україні 8 липня, у той час як відповідна реакції з боку угорського прем'єра та його уряду не надходила.
Про це Мадяр написав на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".
Мадяр відзначив, що росіяни здійснили одну з найгірших атак на українську столицю за два роки повномасштабної війни.
"У той час як Віктор Орбан заявляв, що три дні тому був у Москві з мирною місією, сьогодні російська армія обстріляла ракетами одну з найважливіших дитячих лікарень Києва...
Від імені партії "Тиса" ми найрішучішим чином засуджуємо напад на цивільне населення, зокрема на медичні установи та дітей", - написав Петер Мадяр.
Він зазначив, що очікує аналогічного засудження від угорського уряду.
"Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Висловлюємо співчуття сім'ям загиблих", - зазначив Мадяр.
Віктор Орбан, який в останні дні відвідав Київ, Москву та Пекін із самопроголошеною "мирною місією" щодо України, поки ніяк не прокоментував масований ракетний обстріл Росією України, у тому числі київської дитячої лікарні "Охматдит".
Орбан здійснив свої візити після того, як Угорщина почала головувати у Раді ЄС, що викликало занепокоєння і запевнення у Євросоюзі у тому, що угорський прем'єр не представляє позицію Європейського Союзу.
Мер угорської столиці Будапешта Гергей Корачонь засудив масовані ракетні удари Росії по українських містах, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, та принагідно розкритикував прем'єра Віктора Орбана через візит до Москви.
Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський пояснив, чому глава уряду Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником між Україною і Росією.
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