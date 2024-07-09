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АНАЛІТИКА

Канали Z-артистів після Spotify заблокував і YouTube

 

Відеохостинг YouTube заблокував 4 липня офіційні канали російських співаків Ярослава Дронова (Шаман) і Поліни Гагаріної, які через підтримку війни РФ проти України потрапили до 14-го пакету санкцій Європейського Союзу.

Під блокування потрапили також канали Олега Газманова, Юлії Чичеріної, Григорія Лепса і В'ячеслава Манучарова - актора і автора шоу "Емпатія Манучі", гості якого публічно підтримують вторгнення Росії в Україну. Шаман відреагував на цю новину, заявивши, що все тому, що "Я - русский" (назва його пропагандистської пісні).

За даними ЗМІ, офіційні канали російських музикантів, які підтримують війну, співають на провоєнних концертах і виступають на окупованих Росією українських територіях, були заблоковані після звернення комісії з радіо і телемовлення Литви до Google і YouTube.

Spotify видалив акаунти Z-артистів

Раніше стало відомо про зникнення кількох сторінок російських виконавців зі стримінгового музичного сервісу Spotify.

Серед них - всі вищезазначені артисти та група "Любе", лідер якої Микола Расторгуєв підпав під санкції ЄС ще в жовтні 2022 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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