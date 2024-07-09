В Росії перестали видавати сімейні іпотеки, всупереч указу Путіна

У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, яку російський диктатор Путін доручив продовжити до 2030 року.

Про це повідомляє російський Forbes.

Повідомляється, що з 15 найбільших банків за обсягом видачі іпотечних кредитів заявки продовжують приймати лише шість, але вони висувають клієнтам умови.

У Сбербанку виданню заявили, що готові продовжити видавати іпотечні кредити, коли уряд оприлюднить нові умови держпрограми. Колишні параметри програми припинили свою дію 1 липня.

Також на невизначений час призупинили сімейну іпотеку у ВТБ, банку "Дом.РФ", Альфа-банку, Газпромбанку, "Уралсибе", РСГБ, банку "Ак Барс" і РНКБ.

У Совкомбанку, ПСБ і Абсолют Банку приймають заявки на сімейну іпотеку тільки у сімей, які виховують дітей з інвалідністю. У МКБ і банку "Санкт-Петербург" заявку на отримання сімейної іпотеки можуть подати тільки сім'ї з дитиною або дітьми, народженими в 2018-2023 роках.

При цьому банки, які продовжують приймання заявок, здебільшого збирають контакти на майбутнє, оскільки не хочуть втрачати клієнтську базу після відновлення сімейної іпотеки на нових умовах.

Уряд запустив сімейну іпотеку під 6% річних у 2018 році. Довгий час вона залишалася однією з найпопулярніших і найдоступніших держпрограм на купівлю житла в новобудові на тлі двозначних ставок за власними програмами банків.

Держпрограма мала завершитися 1 липня 2024 року, але Путін під час послання Федеральним зборам доручив продовжити її до 2030 року зі збереженням процентної ставки 6%.