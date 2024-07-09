Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Росії перестали видавати сімейні іпотеки, всупереч указу Путіна

 

У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, яку російський диктатор Путін доручив продовжити до 2030 року.

Про це повідомляє російський Forbes.

Повідомляється, що з 15 найбільших банків за обсягом видачі іпотечних кредитів заявки продовжують приймати лише шість, але вони висувають клієнтам умови.

У Сбербанку виданню заявили, що готові продовжити видавати іпотечні кредити, коли уряд оприлюднить нові умови держпрограми. Колишні параметри програми припинили свою дію 1 липня.

Також на невизначений час призупинили сімейну іпотеку у ВТБ, банку "Дом.РФ", Альфа-банку, Газпромбанку, "Уралсибе", РСГБ, банку "Ак Барс" і РНКБ.

У Совкомбанку, ПСБ і Абсолют Банку приймають заявки на сімейну іпотеку тільки у сімей, які виховують дітей з інвалідністю. У МКБ і банку "Санкт-Петербург" заявку на отримання сімейної іпотеки можуть подати тільки сім'ї з дитиною або дітьми, народженими в 2018-2023 роках.

При цьому банки, які продовжують приймання заявок, здебільшого збирають контакти на майбутнє, оскільки не хочуть втрачати клієнтську базу після відновлення сімейної іпотеки на нових умовах.

Уряд запустив сімейну іпотеку під 6% річних у 2018 році. Довгий час вона залишалася однією з найпопулярніших і найдоступніших держпрограм на купівлю житла в новобудові на тлі двозначних ставок за власними програмами банків.

Держпрограма мала завершитися 1 липня 2024 року, але Путін під час послання Федеральним зборам доручив продовжити її до 2030 року зі збереженням процентної ставки 6%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес