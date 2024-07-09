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АНАЛІТИКА

Росія оголосила про початок виробництва танкових боєприпасів в Індії

 

Компанія "Рособоронекспорт" (входить до складу російської держкорпорації "Ростєх") налогодила виробництво пострілів 3ВБМ17 "Манго" з бронебійним підкаліберним снарядом в Індії.

Проєкт реалізується за програмою Make In India, повідомляє пресслужба "Ростєху".

Ці боєприпаси призначені для ураження бронетехніки із комбінованим захистом. Постріл "Манго" калібру 125 мм призначений для ведення вогню з гармат танків Т-72 та Т-90, які у тому числі перебувають на озброєнні Сухопутних сил Індії.

"Для забезпечення найвищого ступеня локалізації випуску снарядів "Манго" надалі планується запустити виробництво порохів на території Індії", - додав очільник "Ростєху" Сергій Чємєзов.

Російська компанія не уточнює, чи будуть ці боєприпаси еспортуватися до РФ.

Росія не може забрати мільярди нафтодоларів з Індії, тому інвестує їх в місцеву економіку

Як повідомлялося, російські нафтові компанії не можуть вивести мільярди рупій, сплачених за російську нафту. Щоб частково вирішити цю проблему РФ навіть почала імпортувати з Індії банани.

Проте основна частина коштів російських компаній залишається в Індії. За даними видання The Hundu Businessline, росіяни почали інвестувати ці гроші в індійську економіку.

Нагадаємо, за даними російського уряду, у 2023 році експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, а до 90% припадало на Індію та Китай.

Однак у російських компаній виникли проблеми з оплатою експортованої до Індії нафти. Уряд країни не хоче, щоб державні нафтопереробні заводи платили за нафту з Росії китайськими юанями, а отримувати платежі у доларах та євро компанії з РФ не можуть через санкції.

Відтак, Росія щомісяця накопичувала до $1 мільярда у рупіях, що зберігаються в індійських банках. У вересні минулого року голова МЗС РФ Сергєй Лавров визнав, що в Індії на рахунках російських експортерів енергоносіїв накопичились рупії на мільярди доларів, які російські компанії не можуть використати.

Центральний банк Індії (RBI) пропонував росіянам вкладати надлишок рупій у місцеві цінні папери, зокрема державні облігації Індії. Ще один варіант передбачає інвестиції російських компаній на індійських ринках капіталу або ж використання запасів рупій для інвестицій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на акції. Але категорично проти цього виступала російська влада. Ще одним з варіантів вирішення проблеми міг би стати імпорт товарів з Індії до РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Індія
 

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