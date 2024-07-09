Фінансові новини
- |
- 09.07.24
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія оголосила про початок виробництва танкових боєприпасів в Індії
09:46 09.07.2024 |
Компанія "Рособоронекспорт" (входить до складу російської держкорпорації "Ростєх") налогодила виробництво пострілів 3ВБМ17 "Манго" з бронебійним підкаліберним снарядом в Індії.
Проєкт реалізується за програмою Make In India, повідомляє пресслужба "Ростєху".
Ці боєприпаси призначені для ураження бронетехніки із комбінованим захистом. Постріл "Манго" калібру 125 мм призначений для ведення вогню з гармат танків Т-72 та Т-90, які у тому числі перебувають на озброєнні Сухопутних сил Індії.
"Для забезпечення найвищого ступеня локалізації випуску снарядів "Манго" надалі планується запустити виробництво порохів на території Індії", - додав очільник "Ростєху" Сергій Чємєзов.
Російська компанія не уточнює, чи будуть ці боєприпаси еспортуватися до РФ.
Росія не може забрати мільярди нафтодоларів з Індії, тому інвестує їх в місцеву економіку
Як повідомлялося, російські нафтові компанії не можуть вивести мільярди рупій, сплачених за російську нафту. Щоб частково вирішити цю проблему РФ навіть почала імпортувати з Індії банани.
Проте основна частина коштів російських компаній залишається в Індії. За даними видання The Hundu Businessline, росіяни почали інвестувати ці гроші в індійську економіку.
Нагадаємо, за даними російського уряду, у 2023 році експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, а до 90% припадало на Індію та Китай.
Однак у російських компаній виникли проблеми з оплатою експортованої до Індії нафти. Уряд країни не хоче, щоб державні нафтопереробні заводи платили за нафту з Росії китайськими юанями, а отримувати платежі у доларах та євро компанії з РФ не можуть через санкції.
Відтак, Росія щомісяця накопичувала до $1 мільярда у рупіях, що зберігаються в індійських банках. У вересні минулого року голова МЗС РФ Сергєй Лавров визнав, що в Індії на рахунках російських експортерів енергоносіїв накопичились рупії на мільярди доларів, які російські компанії не можуть використати.
Центральний банк Індії (RBI) пропонував росіянам вкладати надлишок рупій у місцеві цінні папери, зокрема державні облігації Індії. Ще один варіант передбачає інвестиції російських компаній на індійських ринках капіталу або ж використання запасів рупій для інвестицій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на акції. Але категорично проти цього виступала російська влада. Ще одним з варіантів вирішення проблеми міг би стати імпорт товарів з Індії до РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Болгарія подала позов на EUR400 млн до «Газпрому» через припинення поставок газу
|Опонент Орбана почав збір допомоги для українських лікарень та готується їхати до Києва
|Китай відкликав два модулі Арктик LNG 2 за кілька днів до доставлення: злякався санкцій
|Туапсинський НПЗ відновив переробку нафти
|Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
Бізнес
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
|YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос
|Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами