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АНАЛІТИКА

Ультраправі партії створили в Європарламенті групу «Патріоти за Європу»

 

В Європейському парламенті з'явиться депутатська група "Патріоти за Європу", яку очолить керівник французького ультраправого "Національного об'єднання" Джордан Барделла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Le Figaro та британське видання The Guardian.

Зазначається, що створення такої групи ініціював прем'єр-міністр Віктор Орбан. До неї увійдуть 80 депутатів, вона стане третім за величиною блоком в Європарламенті.

До складу "Патріотів за Європу" увійдуть євродепутати з 12 країн, що представляють ультраправі партії своїх держав. Зокрема, це парламентарії від:

* французького "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен;

* угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана;

* австрійська ультраправа "Партія свободи";

* нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта;

* грецький "Голос розуму";

* іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші.

Учасники нової групи провели зустріч у Брюсселі для формалізації статуту об'єднання.

Інтерес приєднатися до нової фракції висловила також Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні, але політсила не підтвердила свою участь.

Віктор Орбан оголосив про намір створити групу "Патріоти Європи" 30 червня. Для її визнання в Європарламенті він залучив достатню кількість партій.

Обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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