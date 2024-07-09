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Ультраправі партії створили в Європарламенті групу «Патріоти за Європу»
09:13 09.07.2024 |
В Європейському парламенті з'явиться депутатська група "Патріоти за Європу", яку очолить керівник французького ультраправого "Національного об'єднання" Джордан Барделла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Le Figaro та британське видання The Guardian.
Зазначається, що створення такої групи ініціював прем'єр-міністр Віктор Орбан. До неї увійдуть 80 депутатів, вона стане третім за величиною блоком в Європарламенті.
До складу "Патріотів за Європу" увійдуть євродепутати з 12 країн, що представляють ультраправі партії своїх держав. Зокрема, це парламентарії від:
* французького "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен;
* угорська права націонал-консервативна партія "Фідес" Віктора Орбана;
* австрійська ультраправа "Партія свободи";
* нідерландська ультраправа Партія за свободу Герта;
* грецький "Голос розуму";
* іспанська права партія Vox, бельгійський "Фламандський інтерес" та інші.
Учасники нової групи провели зустріч у Брюсселі для формалізації статуту об'єднання.
Інтерес приєднатися до нової фракції висловила також Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні, але політсила не підтвердила свою участь.
Віктор Орбан оголосив про намір створити групу "Патріоти Європи" 30 червня. Для її визнання в Європарламенті він залучив достатню кількість партій.
Обʼєднання виступає проти військової допомоги України. Також вони виступають за консервативні сімейні цінності та ведуть сувору політику проти іммігрантів у ЄС.
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