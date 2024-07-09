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АНАЛІТИКА

США нададуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська

США нададуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
 

Сполучені Штати оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.

Про це повідомив у заяві речник Держдепу Метью Міллер у понеділок, пише "Європейська правда".

Міллер відзначив, що Польща здійснює масштабну програму військової модернізації, в тому числі закуповує американське оборонне обладнання, таке як літаки F-35, ракетні системи Patriot і основні бойові танки Abrams. У Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів Альянсу, в тому числ там розміщена штаб-квартира американського V корпусу в Познані.

Уряд США надає до 60 мільйонів доларів США в рамках програми "Зовнішнє військове фінансування" (Foreign Military Financing) для субсидування відсоткової ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у США.

Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing - це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з найважливіших партнерів США у сфері безпеки. Кредитні кошти сприятимуть подальшій військовій модернізації Польщі в широкому діапазоні сил і засобів, що зробить значний внесок у зміцнення оборони і стримування східного флангу НАТО.

Попередня кредитна угода із США на суму 2 мільярди доларів була підписана у вересні 2023 року.
Ключові теги: США, Польща
 

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