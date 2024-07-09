Фінансові новини
- |
- 09.07.24
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США нададуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
08:54 09.07.2024 |
Сполучені Штати оголосили про надання Польщі другого військового кредиту на 2 мільярди доларів в рамках масштабної програми модернізації, яка включатиме закупівлю американського оборонного обладнання.
Про це повідомив у заяві речник Держдепу Метью Міллер у понеділок, пише "Європейська правда".
Міллер відзначив, що Польща здійснює масштабну програму військової модернізації, в тому числі закуповує американське оборонне обладнання, таке як літаки F-35, ракетні системи Patriot і основні бойові танки Abrams. У Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів Альянсу, в тому числ там розміщена штаб-квартира американського V корпусу в Познані.
Уряд США надає до 60 мільйонів доларів США в рамках програми "Зовнішнє військове фінансування" (Foreign Military Financing) для субсидування відсоткової ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у США.
Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing - це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з найважливіших партнерів США у сфері безпеки. Кредитні кошти сприятимуть подальшій військовій модернізації Польщі в широкому діапазоні сил і засобів, що зробить значний внесок у зміцнення оборони і стримування східного флангу НАТО.
Попередня кредитна угода із США на суму 2 мільярди доларів була підписана у вересні 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Болгарія подала позов на EUR400 млн до «Газпрому» через припинення поставок газу
|Опонент Орбана почав збір допомоги для українських лікарень та готується їхати до Києва
|Китай відкликав два модулі Арктик LNG 2 за кілька днів до доставлення: злякався санкцій
|Туапсинський НПЗ відновив переробку нафти
|Обрання в Ірані нового президента не змінить відносини Вашингтона і Тегерана - Білий дім
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
Бізнес
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
|YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос
|Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами