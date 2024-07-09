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У Волгоградській області через атаку дронів спалахнула нафтобаза
08:45 09.07.2024 |
В російському місті Калач-на-Дону (Волгоградська область) через атаку безпілотників рано вранці 9 липня сталася пожежа на нафтовому об'єкті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та російські Telegram-канали.
За даними російських пропагандистів, повітряна атака із застосуванням БПЛА у Волгоградській області сталася близько четвертої години ранку, а вже після п'ятої - стало відомо про пожежі у місті Калач-на-Дону.
"У Волгоградській області вранці 9 липня спалахнула нафтобаза в Калачі-на-Дону. Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів", - пише видання "V1 / Новости Волгограда".
В російських медіа традиційно стверджують, що це українська армія стоїть за атакою.
Також пропагандисти в РФ розповідають, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод, та публікують кадри із наслідками "прильотів". На відео та фото можна побачити, зокрема, момент удару БПЛА із гучним вибухом та кадрі із пожежами.
"ЗСУ атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. Попередньо метою ворожих безпілотників стала місцева нафтобаза", - йдеться в публікації Тг-каналу SHOT.
Російське медіа додає, що місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.
"Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста. Офіційної інформації та даних про постраждалих наразі не було", - пише SHOT.
А от Telegra-канал Mash розповідає, що Калач-на-Дону атакували щонайменше 5 дронів, і що вони начебто "летіли один за одним".
"Наразі на місцях прильоту в районі НПЗ та на території хлібозаводу дві пожежі. Їх гасять", - йдеться в публікації.
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