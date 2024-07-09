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Ростовську область атакували безпілотники, загорілися електропідстанції
08:35 09.07.2024 |
Ростовську область у Росії масовано атакували безпілотні літальні апарати (БПЛА). На місцях прильотів і падіння уламків виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва.
Він зазначив, що атака дронами в області почалася близько 2:00. Силами ППО знищено та подавлено засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.
"Внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив Голубєв.
Він додав, що сили ППО продовжують відбивати атаку дронів.
Тим часом у місцевих пабліках оприлюднили відео очевидця пожежі на підстанції у Родіонова-Несветайському районі.
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