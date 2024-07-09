Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція визначила Росію головною загрозою у новій стратегії нацбезпеки

 

Швеція визначила Росію як найбільш серйозну загрозу у новій стратегії національної безпеки.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

В уряді зазначили, що вважають політично-безпекову ситуацію для Швеції найбільш тривожною з кінця Другої світової війни.

"Росія є найбільшою і найбільш серйозною загрозою для нашої національної безпеки", - зазначив міністр оборони Пол Йонсон.

Як ще одну загрозу окреслили спроби авторитарних держав нарощувати вплив, як і посилення співпраці між ними.

"Китай має амбіції, серед іншого, розробляти такі кіберспроможності, що можуть мати наслідки для нашої безпеки і конкурентоздатності. Також ми бачимо посилення співпраці між Росією і Китаєм у військовій сфері", - прокоментував Йонсон.

Відзначають і те, що КНДР та Іран активно підтримують Росію у війні проти України.

Раніше Йонсон висловив думку, що напад Росії на когось із членів НАТО не є неминучим, але вона й далі прагне розділити союзників у Північноатлантичному альянсі та в Європейському Союзі.

Також Швеція заявила, що Росія порушує роботу супутникових мереж після її вступу в НАТО.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3667  0,01 0,03 40,9722  0,04 0,10
EUR 43,6667  0,08 0,18 44,4444  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,12 0,30 40,6500  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес