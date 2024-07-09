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Швеція визначила Росію головною загрозою у новій стратегії нацбезпеки
23:59 08.07.2024 |
Швеція визначила Росію як найбільш серйозну загрозу у новій стратегії національної безпеки.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
В уряді зазначили, що вважають політично-безпекову ситуацію для Швеції найбільш тривожною з кінця Другої світової війни.
"Росія є найбільшою і найбільш серйозною загрозою для нашої національної безпеки", - зазначив міністр оборони Пол Йонсон.
Як ще одну загрозу окреслили спроби авторитарних держав нарощувати вплив, як і посилення співпраці між ними.
"Китай має амбіції, серед іншого, розробляти такі кіберспроможності, що можуть мати наслідки для нашої безпеки і конкурентоздатності. Також ми бачимо посилення співпраці між Росією і Китаєм у військовій сфері", - прокоментував Йонсон.
Відзначають і те, що КНДР та Іран активно підтримують Росію у війні проти України.
Раніше Йонсон висловив думку, що напад Росії на когось із членів НАТО не є неминучим, але вона й далі прагне розділити союзників у Північноатлантичному альянсі та в Європейському Союзі.
Також Швеція заявила, що Росія порушує роботу супутникових мереж після її вступу в НАТО.
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