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АНАЛІТИКА

Китайський BYD збудує в Туреччині завод із виробництва електромобілів. Інвестує $1 млрд

 

Китайський автовиробник BYD і турецьке Міністерство промисловості підписали інвестиційну угоду на $1 млрд про будівництво в Туреччині заводу з виробництва електромобілів і науково-дослідного центру. Про це повідомляє видання Daily Sabbah.

Запуск виробництва запланований на 2026 рік й очікується, що новий завод випускатиме до 150 000 електромобілів і гібридів на рік.

Угода з Туреччиною допоможе BYD обійти імпортне мито в 38%, яке Євросоюз запровадив на початку липня, щоб обмежити наплив дешевих китайських електромобілів на європейський ринок.

Автомобілі турецького виробництва користуються вільним доступом на ринки ЄС у рамках митного союзу, що діє з 1995 року. Туреччина - третій найбільший автовиробник у Європі та у першій половині 2024 року продала за кордон автотранспорту на $17 млрд.

Напередодні підписання угоди з BYD Туреччина зняла загороджувальне мито у 40% на імпорт китайських електромобілів.

Очікується, що BYD щорічно продаватиме на турецькому ринку до 25 000 електромобілів і 75 000 експортуватиме з Туреччини до Євросоюзу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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