Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їх постачання, - Reuters

Іран значно розширив два ключові об'єкти з виробництва балістичних ракет. Це відбулося після угоди від жовтня 2022 року, згідно з якою Тегеран нібито погодився надати ракети Росії.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох американських аналітиків, які вивчили супутникові фото, а також на трьох неназваних іранських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових знімках військової бази Модаррес, зроблених у березні та виробничого комплексу Ходжир, зроблених у квітні, видно понад 30 нових споруд. На зображеннях видно чимало споруд, які оточені великими земляними валами.

За словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, ці вали пов'язані з виробництвом ракет й призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації у сусідніх спорудах. Після аналізу супутникових знімків Льюїс зазначив, що розширення в Ходжирі почалося в серпні минулого року, а в Модарресі - в жовтні.

Троє іранських посадовців на умовах анонімності розповіли Reuters, що розширення на об'єктах здійснюється з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Один із чиновників розповів, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Один із співрозмовників Reuters сказав, що виготовлені там безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, частина безпілотників також надійде хуситам, а ракети - ліванському угрупованню "Хезболла".

Reuters зазначає, що наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет, включаючи модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

Нагадаємо, що раніше у НАТО заявляли, що Іран разом із КНДР та КНР допомагають Росії вести війну проти України. Тегеран постачає РФ зброю, безпілотники та боєприпаси.