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АНАЛІТИКА

Естонія почне будувати 600 бункерів на кордоні з Росією

 

Естонія розпочне будівництво лінії оборони на кордоні з Росією у 2025 році. Так, у рамках проєкту буде встановлено 600 бункерів. Наразі створюються їхні прототипи.

Про це розповіла голова відділу інфраструктури державного центру оборонних інвестицій Естонії Каді-Кай Колло, передає The Moscow Times.

За словами Колло, всього буде виготовлено три дослідні зразки, у вересні розпочнеться їхнє тестування. За підсумками випробувань влада вибере один, а потім оголосять тендер на будівництво бункерів для всієї лінії оборони саме за цим стандартом.

Колло зазначила, що при складанні вимог до захисної споруди було враховано досвід війни в Україні. Так, бункер повинен вміщати до 10 бійців зі спорядженням та мати місце, облаштоване для харчування. Як основний матеріал був обраний бетон, оскільки такі бункери надійні та дешеві у виробництві.

Член правління компанії-підрядника Warren Concrete Кіммо Лійвак розповів, що різниця між зразками полягає у термінах та вартості їх виробництва, способах транспортування, а також швидкості монтажу.

"Державний центр оборонних інвестицій, зрозуміло, хоче, щоб бункери були дешевими і швидко встановлювалися", - сказав він, додавши, що головною метою є забезпечення виживання людей.

Через це три варіанти конструкції випробовуватимуть, зокрема, за допомогою обстрілу 155-міліметровими снарядами.

Бетонні бункери вкопуватимуться в землю і закриватимуться шаром ґрунту. Встановлювати їх планують на державній землі, однак у разі потреби військові домовляться і з приватниками.

За попередніми оцінками, на будівництво витратять 60 млн євро. Крім бункерів оборонна лінія включатиме протитанкові загородження та паркан із колючого дроту.

Про плани щодо її створення стало відомо в січні 2024 року. Вона буде збудована в рамках загальної "балтійської лінії оборони" на кордоні з Росією та Білоруссю на випадок нападу.

Раніше Естонія, Литва, Латвія та Польща переконали партнерів по ЄС профінансувати цей проєкт, який коштуватиме 2,5 млрд євро.

Як повідомлялося, нещодавно міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на зміцнення кордонів Литви з Росією та Білоруссю протягом наступного десятиліття потрібно близько 600 млн євро.

На початку травня повідомлялося, що Литва планує на кордоні з Росією розмістити парк інженерних засобів для призупинення можливого пересування противника.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Естонія
 

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