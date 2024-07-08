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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Партія Ле Пен увійде до групи Орбана в Європарламенті

 

Євродепутати ультраправої французької партії "Національне об'єднання", лідеркою яких де-факто є Марін Ле Пен, ведуть переговори про входження в групу Європарламенту "Патріоти за Європу", створену прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це стало відомо порталу Politico від учасників переговорів, пише "Європейська правда".

За словами двох депутатів Європарламенту від "Національного об'єднання" і одного європейського посадовця, 30 французьких євродепутатів вийдуть з ультраправої групи "Ідентичність і демократія".

У разі входження до єврогрупи Орбана "Нацоб'єднання" стане найбільшою партією в ній, зазначає Politico. Крім того, "Патріоти за Європу" матимуть 79 мандатів і стануть третьою за розміром групою в Європарламенті.

Джерела Politico кажуть, що представник партії Ле Пен має очолити "Патріотів за Європу", а представники Угорщини та Чехії отримають по віцепрезиденту єврогрупи.

Про входження французьких ультраправих до нової єврогрупи можуть оголосити вже в понеділок, 8 липня, кажуть джерела Politico. Оголошення планували зробити раніше, але відклали через парламентські вибори у Франції, додали вони.

Наприкінці червня Орбан разом з австрійською ультраправою Партією свободи (FPOe) та центристською ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС під назвою "Альянс патріотів", пообіцявши "нову еру", яка "змінить європейську політику".

Після того, як Данська народна партія і "Vlaams Belang" оголосили про своє приєднання в суботу, "Патріоти за Європу" подолали поріг для набуття статусу групи в Європарламенті - 23 депутати з семи країн.

Ще раніше до "Альянсу патріотів" приєднались нідерландська Партія за свободу (PVV) Герта Вілдерса, португальська ультраправа партія "Chega" ("Досить") та іспанська Vox, яка залишила групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті для об'єднання з Орбаном.
 

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