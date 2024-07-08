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Тарифи ЄС кратно вдарили по темпам зростання китайського експорту електромобілів
15:54 08.07.2024 |
Перспектива запровадження європейських тарифів скоротила на 20-30 відсоткових пунктів зростання китайського експорту електромобілів та гібридних автомобілів за останні місяці.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Минулого тижня Європейський Союз запровадив тимчасові тарифи до 37,6% на електромобілі китайського виробництва, щоб захиститися від того, що він назвав потенційним потоком несправедливо субсидованих електромобілів - крок, проти якого категорично виступає Китай.
"Експорт нових транспортних засобів наразі стикається з тимчасовим тиском", - заявив у понеділок Цуй Дуншу, генеральний секретар Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA). До нових енергетичних транспортних засобів (NEV) належать електромобілі та гібриди з можливістю підзарядки.
"Раніше зростання (експорту NEV) становило щонайменше 30-40%, а зараз воно сповільнилося до більш ніж 10%, що означає, що (тарифи) вплинули на зростання експорту NEV на 20-30 відсоткових пунктів, що є помітним короткостроковим впливом", - додав пан Цуй.
Він виступив після того, як CPCA повідомила, що внутрішні продажі автомобілів у Китаї впали третій місяць поспіль у червні.
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