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АНАЛІТИКА

Тарифи ЄС кратно вдарили по темпам зростання китайського експорту електромобілів

 

Перспектива запровадження європейських тарифів скоротила на 20-30 відсоткових пунктів зростання китайського експорту електромобілів та гібридних автомобілів за останні місяці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня Європейський Союз запровадив тимчасові тарифи до 37,6% на електромобілі китайського виробництва, щоб захиститися від того, що він назвав потенційним потоком несправедливо субсидованих електромобілів - крок, проти якого категорично виступає Китай.

"Експорт нових транспортних засобів наразі стикається з тимчасовим тиском", - заявив у понеділок Цуй Дуншу, генеральний секретар Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA). До нових енергетичних транспортних засобів (NEV) належать електромобілі та гібриди з можливістю підзарядки.

"Раніше зростання (експорту NEV) становило щонайменше 30-40%, а зараз воно сповільнилося до більш ніж 10%, що означає, що (тарифи) вплинули на зростання експорту NEV на 20-30 відсоткових пунктів, що є помітним короткостроковим впливом", - додав пан Цуй.

Він виступив після того, як CPCA повідомила, що внутрішні продажі автомобілів у Китаї впали третій місяць поспіль у червні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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