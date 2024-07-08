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АНАЛІТИКА

Макрон не прийняв відставку прем'єра Атталя

 

Президент Франції Емманюель Макрон не прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя після виборів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прем'єр Габріель Атталь, як і обіцяв після другого туру дострокових парламентських виборів, у понеділок подав заяву про відставку.

Проте Макрон не прийняв її та попросив Атталя поки залишатися на посаді, "щоб забезпечити стабільність країни", повідомили BFMTV у Єлисейському палаці.

Також французький президент подякував Атталю за його роль у кампанії під час виборів до Європарламенту та дострокових виборів у Франції.

Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі опинилися на третьому місці.

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона. Ліві поки не знають, кого висунуть кандидатом у прем'єри.

Ключові теги: Франція
 

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