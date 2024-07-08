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Нафтохімічні потужності Ірану перевищили 95 млн т на рік, до квітня 2025р. зростуть до 100 млн т
14:12 08.07.2024 |
Виробнича потужність нафтохімічного сектору Ірану перевищила 95 млн т на рік, повідомляє іранське агентство Shana із посиланням на слова керуючого директора National Petrochemical Company (NPC) Мортеза Шахмірзаї.
За словами глави держхолдингу, до квітня 2025 року буде запущено 15 нафтохімічних виробництв. За рахунок цього потужність нафтохімічного сектору зросте до 100 млн тонн на рік.
Зазначається, що Іран забезпечує понад 70-80% потреб фармацевтичної промисловості країни в сировині.
Раніше повідомлялося, що Іран розраховує у 2028 році мати у своєму розпорядженні потужність у 131,5 млн тонн. На розвиток нафтохімічної галузі Ірану в 2023-2028 роках буде направлено $30 млрд. До 2034 року Іран має намір наростити виробничі потужності в галузі нафтохімії до 188 млн тонн на рік.
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