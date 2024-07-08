Іран відкритий до переговорів зі США про відновлення ядерної угоди - представник МЗС

Іран тримає відкритими дипломатичні канали для переговорів зі США щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і скасування санкцій проти Тегерана, заявив у понеділок представник іранського МЗС Насер Канані.

"Наші дипломатичні канали відкриті", - наголосив Канані, його слова наводить агентство ЕФЕ.

Крім того, представник МЗС Ірану повідомив, що непрямі переговори Тегерана з Вашингтоном уже відбулися.

"Ми повідомимо подробиці, коли це буде необхідно", - додав Канані.

За словами Канані, Тегеран перебуває "в хорошому становищі для майбутніх переговорів" завдяки фундаменту, закладеному колишнім президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, який загинув у травні 2024 року.

"Обраний уряд спиратиметься на ці досягнення, особливо в переговорах щодо питань, які стосуються ядерної програми Ірану та скасування санкцій", - наголосив представник іранського зовнішньополітичного відомства.

У суботу стало відомо, що ексдепутат іранського парламенту Масуд Пезешкіан здобув перемогу на президентських виборах в Ірані.

Пезешкіан був єдиним кандидатом-реформістом на виборах. Він виступає за відновлення ядерної угоди, заявляючи, що Ірану необхідно налагодити діалог з країнами Заходу і вибудовування відносин Тегерана з Вашингтоном.