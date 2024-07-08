Фінансові новини
- |
- 08.07.24
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран відкритий до переговорів зі США про відновлення ядерної угоди - представник МЗС
14:07 08.07.2024 |
Іран тримає відкритими дипломатичні канали для переговорів зі США щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і скасування санкцій проти Тегерана, заявив у понеділок представник іранського МЗС Насер Канані.
"Наші дипломатичні канали відкриті", - наголосив Канані, його слова наводить агентство ЕФЕ.
Крім того, представник МЗС Ірану повідомив, що непрямі переговори Тегерана з Вашингтоном уже відбулися.
"Ми повідомимо подробиці, коли це буде необхідно", - додав Канані.
За словами Канані, Тегеран перебуває "в хорошому становищі для майбутніх переговорів" завдяки фундаменту, закладеному колишнім президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, який загинув у травні 2024 року.
"Обраний уряд спиратиметься на ці досягнення, особливо в переговорах щодо питань, які стосуються ядерної програми Ірану та скасування санкцій", - наголосив представник іранського зовнішньополітичного відомства.
У суботу стало відомо, що ексдепутат іранського парламенту Масуд Пезешкіан здобув перемогу на президентських виборах в Ірані.
Пезешкіан був єдиним кандидатом-реформістом на виборах. Він виступає за відновлення ядерної угоди, заявляючи, що Ірану необхідно налагодити діалог з країнами Заходу і вибудовування відносин Тегерана з Вашингтоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
|Patriot та F16: Нідерланди анонсували поставки зброї Україні
|Новий міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України та оголосив про наступний пакет військової допомоги
|Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: МЗС та Міноборони очолили прихильники України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Естонія почне будувати 600 бункерів на кордоні з Росією
|ЗМІ: Партія Ле Пен увійде до групи Орбана в Європарламенті
|МВФ планує знизити комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною
|Україна підписала безпекову угоду з Польщею
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
Бізнес
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку