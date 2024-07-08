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Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень
13:57 08.07.2024 |
Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою - 93%.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Відні з посиланням на дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії.
Згідно з даними спеціалізованої інформаційної платформи відомства, у лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з Росії.
Конкретні цифри обсягів імпортованого газу на платформі не наводяться. Водночас зазначається, що загальний обсяг імпорту природного газу до Австрії загалом зменшився і у квітні 2024 року становив 87% від обсягів, які надходили в країну на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.
У Міністерстві енергетики Австрії пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт з Росією на постачання продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори у Німеччині.
"Ці обставини означають, що частка імпорту російського газу в Австрії залишається дуже високою (останнім часом понад 90%). Абсолютні цифри наразі знижуються, оскільки споживання газу в Австрії значно скоротилося порівняно з попереднім роком, багато газу все ще зберігається в газосховищах і загалом доводиться імпортувати менше газу", - повідомили у відомстві.
Частка імпорту з неросійських джерел в основному складається з норвезького газу та скрапленого природного газу, а також невеликої частки газу з Північної Африки та Центральної Азії. Імпорт з неросійських джерел здійснюється до Австрії переважно через Німеччину та Італію.
Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році частково державна австрійська компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу.
Російський газ до Австрії надходить через Словаччину та українську газотранспортну систему.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що після завершення контракту на транзит газу з Росією наприкінці 2024 року Україна не вестиме перемовини про його продовження.
У червні 2022 року федеральний уряд Австрії виділив 70 млн євро для фінансування 40-кілометрового газопроводу WAG Loop, який має на меті зменшити залежність країни від російського газу та забезпечити доступ до джерел газу з північно-західної Європи.
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