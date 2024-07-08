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Новий прем'єр Британії вірить у кращу угоду з ЄС, ніж зараз
13:55 08.07.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після виходу з ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Під час недільного візиту до Единбурга Стармер заявив, що він намагатиметься покращити "невдалу" торговельну угоду Великої Британії з Євросоюзом.
"Я вважаю, що ми можемо укласти набагато кращу угоду, ніж та невдала угода, яку (колишній прем'єр-міністр) Борис Джонсон нав'язав Великій Британії", - сказав він.
За його словами, попереду ще багато дискусій щодо зміцнення торговельних, науково-дослідних та оборонних зв'язків із ЄС.
Зі свого боку міністр торгівлі Джонатан Рейнолдс в ефірі Sky News заявив, що Британія повинна шукати шляхи покращення торгівлі з ЄС, та що усунення деяких торговельних бар'єрів було б розумним кроком.
Напередодні новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.
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