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АНАЛІТИКА

Новий прем'єр Британії вірить у кращу угоду з ЄС, ніж зараз

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після виходу з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Під час недільного візиту до Единбурга Стармер заявив, що він намагатиметься покращити "невдалу" торговельну угоду Великої Британії з Євросоюзом.

"Я вважаю, що ми можемо укласти набагато кращу угоду, ніж та невдала угода, яку (колишній прем'єр-міністр) Борис Джонсон нав'язав Великій Британії", - сказав він.

За його словами, попереду ще багато дискусій щодо зміцнення торговельних, науково-дослідних та оборонних зв'язків із ЄС.

Зі свого боку міністр торгівлі Джонатан Рейнолдс в ефірі Sky News заявив, що Британія повинна шукати шляхи покращення торгівлі з ЄС, та що усунення деяких торговельних бар'єрів було б розумним кроком.

Напередодні новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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