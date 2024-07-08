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Китай заявив про понад $3,2 трильйона валютних резервів
13:06 08.07.2024 |
Державне управління валютного контролю КНР заявило, що станом на кінець червня валютні резерви Китаю становили 3,2224 трильйона доларів США.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані відомства, опубліковані у неділю.
В управлінні зауважили, що цей показник скоротився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем під впливом різних чинників, таких як грошово-кредитна політика провідних економік, ринкові очікування й макроекономічні дані, коливання обмінного курсу валют та зростання в червні світових цін на фінансові активи.
«Китайська економіка зберегла динаміку відновлення та продовжила свій розвиток, що сприяє підтриманню стабільного обсягу валютних резервів країни», - ідеться в повідомленні.
Місцеві ЗМІ з посиланням на дані Народного банку Китаю також зазначають, що на кінець червня запаси золота в країні залишалися на рівні кінця травня і становили 72,8 мільйона унцій, що еквівалентно майже $170 мільярдів.
Як повідомляв Укрінформ, близько 73% товарів подвійного призначення та 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки було імпортовано до Росії з Китаю.
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