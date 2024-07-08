Китай заявив про понад $3,2 трильйона валютних резервів

Державне управління валютного контролю КНР заявило, що станом на кінець червня валютні резерви Китаю становили 3,2224 трильйона доларів США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані відомства, опубліковані у неділю.

В управлінні зауважили, що цей показник скоротився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем під впливом різних чинників, таких як грошово-кредитна політика провідних економік, ринкові очікування й макроекономічні дані, коливання обмінного курсу валют та зростання в червні світових цін на фінансові активи.

«Китайська економіка зберегла динаміку відновлення та продовжила свій розвиток, що сприяє підтриманню стабільного обсягу валютних резервів країни», - ідеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ з посиланням на дані Народного банку Китаю також зазначають, що на кінець червня запаси золота в країні залишалися на рівні кінця травня і становили 72,8 мільйона унцій, що еквівалентно майже $170 мільярдів.

Як повідомляв Укрінформ, близько 73% товарів подвійного призначення та 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки було імпортовано до Росії з Китаю.