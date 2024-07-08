Війська США вивели свої сили зі столиці Нігеру

Військові Сполучених Штатів Америки (США) завершили виведення техніки та сил зі своєї бази в столиці Нігеру Ніамей. Це відбулося в рамках домовленостей між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

"Міністерство оборони Нігеру та міністерство оборони США оголошують, що виведення американських сил і техніки з бази 101 у Ніамеї завершено", - йдеться в заяві двох держав.

Останній рейс з військовослужбовцями США мав вилетіти з Ніамея ввечері в неділю, 7 липня.

Американські війська також мають повністю покинуть Агадес на півночі Нігеру до 15 вересня. Така дата щодо виведення сил США була встановлена військовими керівниками цих держав, заявили в неділю обидві країни.

Як повідомляє AFP, на церемонії виходу на базі були присутні начальник штабу армії Нігеру Маман Сані Кіау та американський генерал Кеннет Екман.

Загалом на базі присутність США становила близько 950 військовослужбовців, і 766 американських солдатів покинули Нігер після того, як військові дали наказ про від'їзд.

"Американські сили зараз збираються зосередитися на виході з авіабази 201 в Агадесі", - вказується в заяві представників обох сторін.

Що передувало

Нагадаємо, нігерійські воєначальники розірвали угоду про військову співпрацю з США у березні після державного перевороту в цій африканській країні та захоплення влади хунтою в липні 2023 року.

Штати мали у Нігері кілька сотень солдатів, які розміщалися в країні в рамках антиджихадистських місій у кількох державах Сахелю в Західній Африці, включаючи велику базу безпілотників поблизу Агадеса.

Нігер уже наказав Франції вивести війська зі своєї країни, та зміцнив зв'язки з РФ, яка надала інструкторів та обладнання.

У травні агентство Reuters писало, що російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Стало відомо, що військові РФ не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї.

Додамо, що раніше у суботу міністерство оборони Німеччини також заявило, що завершить операції на своїй авіабазі в Нігері до 31 серпня після зриву переговорів з військовими лідерами.

Також варто зауважити, що подібні зміни відбулися в сусідніх африканських країнах Малі та Буркіна-Фасо, якими також керують військові лідери, і в яких фіксуються випадки насильства з боку джихадистів.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) висловлювали думку, що військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО.