Китай експортував до Росії близько 73 відсотків товарів подвійного призначення - США в ОБСЄ

Близько 73% товарів подвійного призначення та 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки було імпортовано до Росії з Китаю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

"Китайська Народна Республіка, або КНР, надала Росії велику кількість технологій подвійного призначення та збройових прекурсорів, які були використані для створення систем озброєнь, в тому числі нітроцелюлозу, яка використовується для виробництва пороху, верстатів і оптики, які потребуються для виробництва БПЛА, ракет та снарядів", - заявила вона.

Американська дипломатка наголосила, що КНР "фінансує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни".

На цьому тлі вона навела "деякі статистичні дані, засновані на даних російської митниці" з метою пояснення масштабів підтримки Китаєм російської війни проти України.

"КНР зараз є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення до Росії, на яку припадає понад 73% російського імпорту цих товарів з лютого 2022 року. Це - приблизно 16 млрд дол. товарів подвійного призначення, критично важливих для військових зусиль Росії. Майже 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки, імпортованої до Росії у 2023 році, було відправлено через КНР. Окрім мікроелектроніки, ми також маємо серйозні занепокоєння щодо експорту підприємствами КНР до Росії верстатів, нітроцелюлози, оптики, а також технологій крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів", - заявила Брукер.

Вона також вказала на те, що у період з лютого 2022 року по лютий 2023 року КНР помітно збільшила підтримку російської оборонно-промислової бази: "Середньомісячний російський імпорт товарів подвійного призначення з КНР зріс більш ніж на 350 млн дол. з серпня 2022 року по січень 2023 року порівняно з попередніми шістьма місяцями. Це - 78-відсоткове зростання за цей шестимісячний період".

За її словами, станом на лютий 2023 року КНР збільшила щомісячні поставки товарів подвійного призначення західного походження до Росії більш ніж на 500%. "Цей надзвичайно високий рівень підтримки зберігався протягом усього 2023 року, досягнувши піку в червні 2023 року, коли Росія імпортувала з КНР товарів на суму 162 млн дол. США, які походять з країн, що запровадили санкції проти Росії", - вказала Брукер.

Американська дипломатка наголосила, що підтримка КНР мала "вирішальне значення для здатності Росії відновити свою промислову базу". "З моменту повномасштабного вторгнення КНР поставила до Росії товарів подвійного призначення на суму понад 2 млрд доларів, які були вироблені країнами міжнародної коаліції, що запровадила санкції проти Росії. Сюди входять напівпровідники та супутня мікроелектроніка на суму 800 млн дол.", - заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ.

Поруч з цим, вона вказала на те, що Сполучені Штати наклали санкції на підприємства КНР, які розбудовують російську оборонну промислову базу. "Ми чітко дали зрозуміти, що жодна організація не має імунітету. Ми будемо продовжувати слідкувати за тим, щоб не було притулку для компаній, які підтримують військову машину РФ. Ми закликаємо інших робити те саме, щоб підтримати Україну та покласти край цій війні", - сказала Брукер.

Як повідомляв Укрінформ, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головною країною, яка надає Росії спроможності для ведення війни проти України, є Китай, який постачає у РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.