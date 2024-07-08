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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США перешкоджають будівництву Росією АЕС у Туреччині

 

Кошти, які корпорація "Росатом" перераховує до Туреччини для будівництва атомної електростанції "Аккую", - найбільшого російсько-турецького інвестпроекту, - підпадають під арешт.

Про це заявив глава держкорпорації Олексій Лихачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС і агентство Reuters.

"Система взаєморозрахунків під ударом. Вони заарештовують гроші", - сказав він.

За словами Лихачова, за арешт коштів відповідальні "американці", які "ходять між юридичними особами та банками", що працюють з "Росатомом".

Проект АЕС у Туреччині оцінюють у $25 млрд, його повністю оплачує Росія. Лихачов визнав, що його реалізації заважають санкції.

Хоча сам "Росатом" не підпадає під західні обмеження, до санкційних списків внесено кілька дочірніх структур корпорації. Зокрема, це АТ "Атомстрой", яке розробляє технології монтажу ядерних установок, а також Володимирське виробниче об'єднання "Точмаш", що виробляє центрифуги для збагачення урану.

Лихачов зазначив, що попри санкції та складнощі, "Росатом" продовжує будівництво АЕС, яка має стати першою в Туреччині та постачатиме електроенергію 12 млн споживачів.

Проект АЕС "Аккую"

Міжурядову угоду Туреччини та Росії щодо будівництва та експлуатації АЕС "Аккую" було підписано в 2010 році. Того ж року тодішній президент РФ Дмитро Медведєв ратифікував угоду.

У 2023-му році урочисто відкрили перший із чотирьох енергоблоків станції. Її пуск заплановано у поточному році. Проектна потужність АЕС має забезпечити 10% потреб Туреччини в електроенергії.

Слідом за "Аккую" влада Туреччини планує побудувати ще три атомні станції, а також розглядає закупівлю невеликих модульних реакторів.

Крім "Росатома" турецьке Міненерго веде переговори з американськими підрядниками, а також із компаніями з Китаю та Південної Кореї, повідомив Reuters високопоставлений чиновник відомства.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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