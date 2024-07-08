НАТО планує створити до 50 бригад для захисту від нападу Росії, - Reuters

НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани захисту від нападу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело агентства, яке говорило на умовах анонімності, відмовилося надати будь-які подробиці про плани, які є секретними. Бригада складається із 3000-7000 військовослужбовців, тому створення ще 35-50 таких підрозділів стане серйозною проблемою.

Ще однією ознакою масштабу проблеми, з якою стикається НАТО у зв'язку з необхідністю серйозніше поставитися до загрози російського нападу після вторгнення в Україну в 2022 році, стала заява джерела у сфері безпеки про те, що одній тільки Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості протиповітряної. оборони.

На саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО узгодили перші за більш ніж три десятиліття великі плани оборони альянсу, і з того часу офіційні особи працюють над втіленням цих документів у конкретні військові вимоги.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні цього тижня на саміті, присвяченому 75-м роковинам трансатлантичного альянсу безпеки.

На прохання прокоментувати ситуацію представник НАТО заявив, що військові планувальники альянсу визначили "докладні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту альянсу".

"Повітряна і протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, а також великі наземні маневрені формування входять до наших головних пріоритетів. НАТО, ймовірно, поставить більш високі цілі за можливостями для союзників, оскільки ми розвиваємо сили, які можуть реалізувати наші плани і протистояти загрозам, з якими ми зіштовхуємось. Ми впевнені, що наше стримування є і буде сильним", - сказав чиновник.

Міністерство оборони у Берліні відмовилося коментувати майбутні плани НАТО, оскільки вони засекречені. Воно заявило, що всі союзники покликані координувати з НАТО вимоги до можливостей, і що ці зусилля продовжуватимуться до наступного року.