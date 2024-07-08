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АНАЛІТИКА

Французькі ліві після несподіваної перемоги поки не знають, кого висунуть прем'єром

 

Блок лівих сил "Новий народний фронт", який за підсумками парламентських виборів у Франції неочікувано виявився переможцем, ще визначається з тим, кого пропонувати на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Відколи оголосили результати екзитполів, що прогнозували перемогу лівим і лише третє місце - партії Ле Пен із соратниками, члени "Нового народного фронту" почали закликати президента призначити новим керівником уряду когось з альянсу переможців.

Між самими учасниками блоку ще немає згоди з цього приводу.

Від представників "Зелених" пролунали думки про те, що рішення будуть ухвалювати "спокійно і без поспіху", прагнучи досягти консенсусу між усіма учасниками лівого альянсу.

Протягом кампанії як потенційного прем'єра неодноразово згадували лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона - як представника однієї з основних партій в альянсі. Цей сценарій не виключений, але означає, що на таку кандидатуру мають погодитися всі інші соратники.

Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі - які вже готувалися формувати уряд - опинилися на третьому місці.

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що в понеділок вранці передасть президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку.

Сам президент Франції заявив, що чекатиме, поки новий склад парламенту визначить якусь "структуру", щоб вирішити, яким буде його наступний крок.
Ключові теги: Франція
 

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