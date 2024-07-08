Французькі ліві після несподіваної перемоги поки не знають, кого висунуть прем'єром

Блок лівих сил "Новий народний фронт", який за підсумками парламентських виборів у Франції неочікувано виявився переможцем, ще визначається з тим, кого пропонувати на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Відколи оголосили результати екзитполів, що прогнозували перемогу лівим і лише третє місце - партії Ле Пен із соратниками, члени "Нового народного фронту" почали закликати президента призначити новим керівником уряду когось з альянсу переможців.

Між самими учасниками блоку ще немає згоди з цього приводу.

Від представників "Зелених" пролунали думки про те, що рішення будуть ухвалювати "спокійно і без поспіху", прагнучи досягти консенсусу між усіма учасниками лівого альянсу.

Протягом кампанії як потенційного прем'єра неодноразово згадували лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона - як представника однієї з основних партій в альянсі. Цей сценарій не виключений, але означає, що на таку кандидатуру мають погодитися всі інші соратники.

Нагадаємо, екзитполи за підсумками фінального туру голосування, а слідом за ними і офіційні результати підтвердили сенсаційну перемогу альянсу лівих та друге місце пропрезидентського блоку, тоді як ультраправі - які вже готувалися формувати уряд - опинилися на третьому місці.

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що в понеділок вранці передасть президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку.

Сам президент Франції заявив, що чекатиме, поки новий склад парламенту визначить якусь "структуру", щоб вирішити, яким буде його наступний крок.