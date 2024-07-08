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АНАЛІТИКА

Ще дві партії додалися до створюваної Орбаном фракції в ЄП

 Геерт Вілдерс (л.) і Віктор Орбан

До альянсу правопопулістських партій в Європарламенті (ЄП) "Патріоти за Європу", створення якого раніше оголосили угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, глава Австрійської партії свободи (АПС) Герберт Кікль (Herbert Kickl) і екс-прем'єр Чехії Андрей Бабіш, приєдналися ще кілька партій. Напередодні це оголосила іспанська ультраправа партія "Вокс" (Vox), а в суботу, 6 липня, за нею пішла нідерландська Партія свободи (PVV) Геерта Вілдерса.

"Ми хочемо об'єднати зусилля в ЄП і з гордістю приєднаємося до "Патріотів за Європу", - написав Вілдерс в соцмережі X.

Партія свободи перемогла на парламентських виборах у Нідерландах у листопаді 2023 року і стала найсильнішим партнером у новому коаліційному уряді країни, сформованому 2 липня з чотирьох партій. На минулих в червні європейських виборах PVV отримала шість місць в Європарламенті.

Іспанська партія "Вокс", яка раніше входила до фракції "Європейські консерватори і реформісти" прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, пояснила намір приєднатися до "Патріотів за Європу" прагненням "протистояти консенсусу консерваторів і соціалістів, що за останні роки завдав стільки шкоди Європі".

Щоб зареєструвати окрему фракцію в Європарламенті, альянс партій повинен складатися як мінімум з 23 представників з семи країн. В угорської партії "Фідес" Віктора Орбана в Європарламенті 11 депутатів, у чеської АНО - сім, у АПС і Партії свободи - по шість, у іспанської "Вокс" - чотири.

Інтерес до правопопулістського альянсу висловила також і португальська партія "Досить" (Chega). Співголова німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) натомість виключила можливість приєднання делегації своєї партії до нової фракції.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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