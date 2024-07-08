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Несподіванки Орбана: прем'єр Угорщини прибув до Пекіна
09:13 08.07.2024 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці КНР Пекіна, про що в ніч на понеділок, 8 липня, повідомив його прессекретар. У Пекіні він має намір провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сам Орбан заявив, що візит є продовженням "мирної місії" з дипломатичного врегулювання війни в Україні.
Китай є "ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні", додав Орбан у дописі соціальній мережі X у понеділок після прибуття до Пекіна. Також він зазначив, що Угорщина "високо цінує" мирну ініціативу Китаю щодо конфлікту в Україні, передає угорське державне інформаційне агентство MTI.
Раніше угорський прем'єр анонсував на 8 липня "сюрприз і несподівані зустрічі".
Віктор Орбан відвідав Київ і Москву
2 липня Орбан вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну побував у Києві, де запропонував президенту Володимиру Зеленському розглянути можливість тимчасового припинення вогню.
Виступаючи на спільній пресконференції того дня, угорський прем'єр зазначив, що Будапешт цінує ініціативи Києва, спрямовані на досягнення миру, але вважає, що їхня реалізація потребуватиме багато часу. "Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: припинити вогонь, а потім вести переговори з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих переговорів", - заявив Орбан.
Уже 5 липня угорський лідер прибув із неоголошеним візитом до Москви, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Після зустрічі він дійшов висновку, що позиції української та російської сторін щодо припинення війни "вкрай далекі одна від одної". "Потрібно зробити дуже багато кроків, щоб наблизитися до завершення війни, - зазначив Орбан на пресконференції за підсумками переговорів у Кремлі. - Однак найважливіший крок ми зробили: встановили контакт, і я буду працювати і далі в цьому напрямку".
За словами прем'єра Угорщини, він дізнався думку Путіна з трьох питань: про різні мирні ініціативи, про можливість припинення вогню і мирних переговорів та його бачення Європи після війни.
Євросоюз розкритикував візит до Москви
Тим часом голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Угорщина як країна-голова ЄС не має мандата на взаємодію з Росією: "Єврорада має чітку позицію: Росія - агресор, Україна - жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України".
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель теж наголосив, що візит Орбана до Москви відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин. Він нагадав, що офіційна позиція Брюсселя щодо війни Росії проти України "унеможливлює офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним".
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