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Артур Еш
Стармер оголосив припинення програми депортації в Руанду
08:27 08.07.2024 |
Новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер має намір покласти край скандальній програмі з депортації мігрантів до Руанди. "Програма по Руанді була мертва і похована ще до її початку", - заявив він журналістам у суботу, 6 липня, після першого засідання нового лейбористського уряду.
Програма з висилки в Руанду шукачів притулку, які незаконно перетинають Ла-Манш, мала стати флагманським проєктом колишнього британського прем'єр-міністра Ріші Сунака - він провадив її подальшу реалізацію, попри шалений опір правозахисників і судів.
Згорнути цю програму було одним з пунктів передвиборних обіцянок Лейбористської партії. Стармер критикував плани депортації, стверджуючи, що вони не є гамівним фактором для мігрантів і не виправдовують себе з фінансового боку.
Попередній уряд Великобританії мав намір видворяти в Руанду всіх нелегально прибулих мігрантів незалежно від країни походження без розгляду їхніх клопотань про притулок. Для цього Руанда була оголошена безпечною третьою країною. Перші нелегальні мігранти, що підлягають висилці, були затримані у Великобританії на початку травня. Загалом британська влада планувала до кінця року вислати туди 5700 мігрантів, котрі прибули нелегально.
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