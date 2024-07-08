Підсумки виборів у Франції: лівий альянс переміг

У Франції підбили підсумки дострокових парламентських виборів. Результати із посиланням на міністерство внутрішніх справ видання Le Monde публікує у ніч на понеділок, 8 липня.

Згідно з оприлюдненими даними, найкращий результат показує лівий альянс "Новий народний фронт", який отримує 182 депутатські мандати. На другому місці - центристська коаліція чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Разом за республіку" (168 місць), на третьому - права партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен (143 місця). За ними ідуть консерватори з партії "Республіканці" (45 місць). Мандати, що залишилися, між собою поділяють незалежні депутати і представники малих об'єднань.

Обраний парламент формуватиме уряд

Жан-Люк Меланшон, один із лідерів лівого "Нового народного фронту", до складу якого увійшли вкрай ліві, комуністичні, соціал-демократичні та "зелені" сили, вже відкинув можливість формування коаліції між лівими партіями та центристським блоком Макрона. Натомість він закликав президента Франції доручити "Новому народному фронту" самостійно сформувати уряд.

Еммануель Макрон, у свою чергу, також не готовий створити коаліцію з лівими силами. Про це він заявляв під час передвиборної кампанії двічі: в інтерв'ю газеті Le Parisien та після засідання кабінету міністрів Франції 3 липня.

Лідери правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та Жордан Барделла також відкинули можливість участі у коаліційному уряді. "Ми не можемо прийняти входження до складу уряду, якщо ми не матимемо можливості діяти", - заявила Ле Пен в інтерв'ю радіо France Inter 2 липня. "Якщо ми не зможемо змінити чинну політику, якщо ми не зможемо діяти, це буде найгірша зрада, яку ми можемо допустити щодо наших виборців", - додала вона.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що планує подати прохання про відставку президенту Макрону 8 липня на тлі оголошення попередніх результатів парламентських виборів. Атталь пояснив своє рішення тим, що центристській коаліції чинного глави держави не вдалося отримати більшість місць у Національних зборах. Атталь додав, що залишиться на посаді прем'єра до формування нового уряду.