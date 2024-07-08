Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Підсумки виборів у Франції: лівий альянс переміг

 

У Франції підбили підсумки дострокових парламентських виборів. Результати із посиланням на міністерство внутрішніх справ видання Le Monde публікує у ніч на понеділок, 8 липня.

Згідно з оприлюдненими даними, найкращий результат показує лівий альянс "Новий народний фронт", який отримує 182 депутатські мандати. На другому місці - центристська коаліція чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Разом за республіку" (168 місць), на третьому - права партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен (143 місця). За ними ідуть консерватори з партії "Республіканці" (45 місць). Мандати, що залишилися, між собою поділяють незалежні депутати і представники малих об'єднань.

Обраний парламент формуватиме уряд

Жан-Люк Меланшон, один із лідерів лівого "Нового народного фронту", до складу якого увійшли вкрай ліві, комуністичні, соціал-демократичні та "зелені" сили, вже відкинув можливість формування коаліції між лівими партіями та центристським блоком Макрона. Натомість він закликав президента Франції доручити "Новому народному фронту" самостійно сформувати уряд.

Еммануель Макрон, у свою чергу, також не готовий створити коаліцію з лівими силами. Про це він заявляв під час передвиборної кампанії двічі: в інтерв'ю газеті Le Parisien та після засідання кабінету міністрів Франції 3 липня.

Лідери правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та Жордан Барделла також відкинули можливість участі у коаліційному уряді. "Ми не можемо прийняти входження до складу уряду, якщо ми не матимемо можливості діяти", - заявила Ле Пен в інтерв'ю радіо France Inter 2 липня. "Якщо ми не зможемо змінити чинну політику, якщо ми не зможемо діяти, це буде найгірша зрада, яку ми можемо допустити щодо наших виборців", - додала вона.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що планує подати прохання про відставку президенту Макрону 8 липня на тлі оголошення попередніх результатів парламентських виборів. Атталь пояснив своє рішення тим, що центристській коаліції чинного глави держави не вдалося отримати більшість місць у Національних зборах. Атталь додав, що залишиться на посаді прем'єра до формування нового уряду.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5420
  0,0038
 0,01
EUR
 1
 43,8624
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на 05.07.24, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3550  0,07 0,16 40,9327  0,09 0,22
EUR 43,5896  0,02 0,04 44,3446  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на 05.07.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,06 0,15 40,5350  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес