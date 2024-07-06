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США відклали спільні військові навчання з Грузією на тлі погіршення відносин
23:42 05.07.2024 |
США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner.
Про це йдеться у повідомленні Пентагону, інформує "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, Сполучені Штати ініціювали комплексний перегляд двосторонніх відносин між США і Грузією.
"В рамках цього перегляду Сполучені Штати відкладають на невизначений термін проведення навчань Noble Partner в Грузії, які спочатку були заплановані на 25 липня - 6 серпня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
У Пентагоні додали, що рішення відкласти навчання пов'язане з неправдивими звинуваченнями, висунутими урядом Грузії проти США та інших західних структур щодо нібито тиску на Тбілісі для "відкриття другого фронту проти Росії", а також щодо звинувачень на адресу США у двох спробах державного перевороту проти уряду Грузії.
"Таким чином, уряд Сполучених Штатів вирішив, що зараз невідповідний час для проведення великомасштабних військових навчань у Грузії", - йдеться в повідомленні.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Силами оборони Грузії, оскільки прагнуть і надалі зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.
На початку червня Державний департамент США запровадив візові санкції проти грузинських посадовців і політиків, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів". Але їхні імена опубліковані не були.
Нещодавно ЗМІ повідомили, що під візові санкції США, запроваджених через ухвалення в Грузії закону про "іноагентів", потрапили, зокрема, кілька депутатів партії влади "Грузинська мрія" і силовики, причетні до розгонів протестів.
Сполучені Штати також говорили, що можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону та антизахідний розворот країни.
Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував нові заходи проти Грузії через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".
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