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«Збираюся перемагати». Байден заявив, що не зніметься з виборів
23:20 05.07.2024 |
Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у Штатах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сам Байден заявив під час свого виступу перед виборцями.
"Я балотуюся і збираюся знову перемогти, - сказав Байден під час виступу.
Він звернувся до виборців і заявив, що став їх кандидатом і вони не побачать ніякого іншого.
"Ви проголосували за мене, щоб я став вашим кандидатом. Нікого іншого. Вони намагаються виштовхнути мене з перегонів. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки це можливо: Я залишаюся в перегонах", - сказав він.
Президентські вибори у США
5 листопада у США пройдуть президентські вибори. Основні кандидати - чинний президент Джо Байден та екс-президент Дональд Трамп. За даними ЗМІ, Байден може зняти свою кандидатуру, запропонувавши замість себе Мішель Обаму, дружину колишнього президента Барака Обами.
Нещодавно у США пройшов перший тур дебатів між чинним президентом Джо Байденом та його головним суперником, екс-президентом Дональдом Трампом. ЗМІ зазначили, що Байден виглядав тихим, його голос був слабким і неаргументованим.
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