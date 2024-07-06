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АНАЛІТИКА

«Збираюся перемагати». Байден заявив, що не зніметься з виборів

 

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у Штатах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сам Байден заявив під час свого виступу перед виборцями.

"Я балотуюся і збираюся знову перемогти, - сказав Байден під час виступу.

Він звернувся до виборців і заявив, що став їх кандидатом і вони не побачать ніякого іншого.

"Ви проголосували за мене, щоб я став вашим кандидатом. Нікого іншого. Вони намагаються виштовхнути мене з перегонів. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки це можливо: Я залишаюся в перегонах", - сказав він.

Президентські вибори у США

5 листопада у США пройдуть президентські вибори. Основні кандидати - чинний президент Джо Байден та екс-президент Дональд Трамп. За даними ЗМІ, Байден може зняти свою кандидатуру, запропонувавши замість себе Мішель Обаму, дружину колишнього президента Барака Обами.

Нещодавно у США пройшов перший тур дебатів між чинним президентом Джо Байденом та його головним суперником, екс-президентом Дональдом Трампом. ЗМІ зазначили, що Байден виглядав тихим, його голос був слабким і неаргументованим.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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