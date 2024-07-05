Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр після приголомшливої перемоги лейбористів
16:52 05.07.2024 |
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем у п'ятницю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.
Стармер став першим прем'єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем'єром-лейбористом в історії.
Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п'ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.
Після зустрічі з Чарльзом III Кір Стармер прямує на Даунінг-Стріт, звідки він звернеться до нації як новий прем'єр-міністр.
Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні
|МВФ у негативному сценарії очікує зниження ВВП України на 1,7% у 2024 р. і на 1% у 2025 р.
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Велика Британія вперше вирішила конфіскувати гроші російського олігарха
|Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ
|Вирок консерваторам, але не Україні: що змінить історична перемога лейбористів у Британії
|У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр після приголомшливої перемоги лейбористів
|У Єврокомісії розповіли про можливі наслідки для Угорщини через поїздку Орбана в РФ
|Угорці бачать в Україні більшу загрозу, ніж у Росії
Бізнес
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?