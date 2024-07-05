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АНАЛІТИКА

У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр після приголомшливої перемоги лейбористів

У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр після приголомшливої перемоги лейбористів

 

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем у п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.

Стармер став першим прем'єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем'єром-лейбористом в історії.

Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п'ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.

Після зустрічі з Чарльзом III Кір Стармер прямує на Даунінг-Стріт, звідки він звернеться до нації як новий прем'єр-міністр.

Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.
Ключові теги: Британія
 

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