У Єврокомісії розповіли про можливі наслідки для Угорщини через поїздку Орбана в РФ

Через поїздку Віктора Орбана до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним традиційний візит глави Єврокомісії до головуючої у Раді ЄС Угорщини опинився "під питанням".

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

Мамер, коментуючи візит угорського прем'єра, заявив, що у цьому випадку йдеться про умиротворення, а не про мир.

"Ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати, щоб ця війна закінчилася", - відзначив речник.

"Цей візит до Москви серйозно ставить під питання традиційну поїздку голови комісії до Угорщини у цьому випадку (головуючої у Раді ЄС країни. - Ред.), яку ми планували відразу після літньої перерви", - додав він, відзначивши, що скасування візиту в Будапешт було б чітким сигналом, що "деякі дії, які, як ми вважаємо, рухаються не в тому напрямку".

Мамер підкреслив, що поїздка Орбана не пов'язана з мандатом від ЄС. Він відмовився коментувати, чи може комісія притягнути Угорщину до відповідальності за статтею 7 договору про ЄС у цьому зв'язку.

Мамер також повідомив, що Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Угорський прем'єр 5 липня прибув до Москви, при цьому уряд Орбана до останнього не підтверджував, що візит відбудеться.

Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем'єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.