Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Єврокомісії розповіли про можливі наслідки для Угорщини через поїздку Орбана в РФ
14:23 05.07.2024 |
Через поїздку Віктора Орбана до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним традиційний візит глави Єврокомісії до головуючої у Раді ЄС Угорщини опинився "під питанням".
Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".
Мамер, коментуючи візит угорського прем'єра, заявив, що у цьому випадку йдеться про умиротворення, а не про мир.
"Ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати, щоб ця війна закінчилася", - відзначив речник.
"Цей візит до Москви серйозно ставить під питання традиційну поїздку голови комісії до Угорщини у цьому випадку (головуючої у Раді ЄС країни. - Ред.), яку ми планували відразу після літньої перерви", - додав він, відзначивши, що скасування візиту в Будапешт було б чітким сигналом, що "деякі дії, які, як ми вважаємо, рухаються не в тому напрямку".
Мамер підкреслив, що поїздка Орбана не пов'язана з мандатом від ЄС. Він відмовився коментувати, чи може комісія притягнути Угорщину до відповідальності за статтею 7 договору про ЄС у цьому зв'язку.
Мамер також повідомив, що Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.
Угорський прем'єр 5 липня прибув до Москви, при цьому уряд Орбана до останнього не підтверджував, що візит відбудеться.
Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем'єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ у негативному сценарії очікує зниження ВВП України на 1,7% у 2024 р. і на 1% у 2025 р.
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Єврокомісії розповіли про можливі наслідки для Угорщини через поїздку Орбана в РФ
|Угорці бачать в Україні більшу загрозу, ніж у Росії
|Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні
|Ріші Сунак йде у відставку після провалу на парламентських виборах
|Хто такий лідер лейбористів сер Кір Стармер
|Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років
Бізнес
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?